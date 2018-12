Meteo, le previsioni per il fine settimana: attenzione alle gelate

Freddo intenso anche nel fine settimana del 15 e 16 dicembre, secondo le previsioni Arpa Emilia-Romagna. Al mattino di sabato, cielo sereno con gelate. Nel pomeriggio sereno, dalla sera in pianura sereno con gelate diffuse, sui rilievi sereno. Temperature minime del mattino comprese tra -3 °C sui rilievi e -2 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 1 °C sui rilievi e 4 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 16 (rilievi) e 21 km/h (pianura).

Per domenica si prevede un mattino molto nuvoloso, dal pomeriggio possibili deboli nevicate. Temperature minime del mattino attorno a -2 °C, massime pomeridiane attorno a 3 °C.

All'inizio della prossima settimana, sono previste nevicate al mattino, con rasserenamenti dal pomeriggio e cielo sereno nella giornata di martedì 18, successivamente tendenza a peggioramento.