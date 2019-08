Meteo, previsioni per il fine settimana

Non sono previste precipitazioni per il fine settimana del 16-18 agosto, ma solo un aumento delle temperature massime.

Venerdì 16 sgosto

Stato del cielo: Sereno al mattino, poco o parzialmente nuvoloso nel corso del pomeriggio per il transito di nubi medio-alte.

Precipitazioni: assenti sulle aree di pianura. Possibili piovaschi o brevi rovesci pomeridiani in Appennino. Non esclusi nella notte tra Giovedì 15 e Venerdì 16 locali piovaschi specie sul Bolognese orientale.

Temperature: stazionarie, comprese tra +19°C e +28°C. Venti: deboli a regime di brezza.

Sabato 17 Agosto 2019

Stato del cielo: In prevalenza poco nuvoloso per transito di nubi alte localmente stratificate. Precipitazioni: assenti. Temperature: in aumento nei valori massimi, comprese tra +19°C e +31°C.Venti: deboli a regime di brezza.

Domenica 18 Agosto 2019

Stato del cielo: In prevalenza sereno, locali addensamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi. Precipitazioni: assenti. Temperature: in aumento, comprese tra +20°C e +32°C. Venti: deboli a regime di brezza.



A cura di www.centrometeoemiliaromagna.com