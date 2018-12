Meteo, le previsioni per l'inizio della settimana

Bologna si è svegliata imbiancata, ma, secondo le previsioni Arpa Emilia-Romagna, tutta la settimana sarà caratterizzata da instabilità, in pieno clima pre-natalizio.

Lunedì 17 dicembre, al mattino in pianura tendenza ad aumento della nuvolosità, sui rilievi molto nuvoloso; nel pomeriggio in pianura molto nuvoloso con piogge deboli, sui rilievi molto nuvoloso con deboli nevicate; dalla sera molto nuvoloso con deboli nevicate. Temperature minime del mattino comprese tra -5 °C sui rilievi e -6 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 3 °C sui rilievi e 0 °C in pianura.

Martedì 18, il cielo sarà sereno, ma attenzione alle gelate. Temperature minime del mattino comprese tra -2 °C sui rilievi e 0 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 2 °C sui rilievi e 3 °C in pianura.

Mercoledì 19, al mattino in pianura tendenza ad aumento della nuvolosità, sui rilievi molto nuvoloso; nel pomeriggio in pianura molto nuvoloso con piogge deboli, sui rilievi molto nuvoloso con deboli nevicate; dalla sera molto nuvoloso con deboli nevicate. Temperature minime del mattino comprese tra -5 °C sui rilievi e -6 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 3 °C sui rilievi e 0 °C in pianura.

Secondo la tendenza del periodo, da giovedì a sabato, precipitazioni intermittenti anche a carattere nevoso.