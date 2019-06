Meteo, le previsioni della settimana

Sarà una settimana dai connotati tipicamente estivi per quanto riguarda le previsioni meteo, secondo quanto elaborato dal centro meteo Emilia-Romagna. A partire da oggi, lunedì 17 giugno, prevarranno condizioni stabili, seppur con la possibilità di locale instabilità pomeridiana sul crinale appenninico. Per quanto riguarda l’area di pianura e nello specifico la città di Bologna, si segna la bassa(30%) probabilità di piovaschi, mentre invece c'è una discreta probabilità di temporali nel pomeriggio di Mercoledì 19 Giugno. Nelle altre giornate di giovedì 20 e venerdì 21 giugno , non sono attesi fenomeni di rilievo. Temperature minime mediamente collocate sui +19/21°C, massime sui +31/33°C.

Lunedì 17 giugno

Stato del cielo: Nubi irregolari con ampie schiarite, locali addensamenti mattutini su aree orientali e a ridosso dei rilievi nel pomeriggio.

Precipitazioni: non esclusi locali piovaschi da metà/tarda mattinata sui settori orientali nonché sui rilievi. Nel corso del pomeriggio instabilità localizzata segnatamente ai rilievi e localmente all'alta pianura centrale emiliana.

Temperature: minime stazionarie, con valori di +15/+22°C e massime in diminuzione, con valori di +25/+30°C.

Venti deboli/moderati dai quadranti orientali. Mare poco mosso sotto costa, localmente mosso al largo.

Martedì 18 giugno

Stato del cielo: Nuvolosità irregolare con ampie schiarite su pianure e coste.

Precipitazioni: locali rovesci pomeridiani sul crinale appenninico centro-occidentale, assenti altrove.

Temperature: minime in aumento, con valori di +17/+22°C e massime in aumento, con valori di +27/+31°C.

Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mare poco mosso.

Mercoledì 19 giugno

Stato del cielo: Poco nuvoloso con locali addensamenti pomeridiani.

Precipitazioni: localizzate sotto forma di rovescio o temporale nel pomeriggio, più probabili a ridosso dei rilievi e nelle aree di pianura orientali tra FC,RA,BO,FE. Pressoché assenti lungo la costa.

Temperature: minime stazionarie, con valori di +17/+21°C e massime in aumento, con valori di +28/+33°C.

Venti deboli di direzione variabile. Mare poco mosso.