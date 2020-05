Meteo Bologna: le previsioni di inizio settimana

Una depressione in risalita dal Mediterraneo determinerà un inizio di settimana instabile sul circondario bolognese.

Nella giornata di lunedì 18 maggio cieli poco nuvolosi al mattino con nuvolosità in aumento nel pomeriggio. Tra sera e notte piogge deboli su colline e pianura, fenomeni moderati sul crinale. Temperature stazionarie.

Nella giornata di martedì 19 maggio ci attendiamo cieli coperti con qualche schiarita nel pomeriggio. Deboli piogge al mattino, rovesci deboli/moderati nel pomeriggio con possibilità di fenomeni temporaleschi in Appennino. Tra sera e notte piogge moderate in arrivo da ovest. Temperature in flessione e ventilazione variabile.

Per quanto riguarda Mercoledì 20 Maggio avremo piogge deboli/moderate tra notte e mattina con possibilità di fenomeni temporaleschi. Precipitazioni in esaurimento da tarda mattinata, nuvoloso nel pomeriggio con ampie schiarite in serata . La ventilazione sarà moderata da Nord-Est.

Tendenza: la rimonta del campo di Alta pressione favorirà l'aumento delle temperature nella seconda parte della settimana: condizioni stabiliti e preciptazioni assenti fino al weekend.

A cura di www.centrometeoemiliaromagna.com