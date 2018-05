Meteo, le previsioni per il fine settimana

Sereno o poco nuvoloso. Queste sono le previsioni meteo secondo quanto quanto prevede Arpa per il fine settimana.



Sia per sabato che per domenica su tutta la regione, e sulla provincia di Bologna, è previsto tempo sereno e temperature in linea con la media del periodo, tra i 15 e 26 gradi.



I rannuvolamenti saranno solo locali, e da previsione non tali da dare origine a rovesci consistenti. Mari poco mossi e venti deboli, anche sulla costa.