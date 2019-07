Meteo, le previsioni per il fine settimana

Fine settimana di sole e temperature in rialzo per la provincia bolognese, stando alle previsioni del centro meteo Emilia Romagna. L'anticiclone delle Azzorre si farà spazio progressivamente in tutta la penisola, sebbene rimanga qualche possibilità di incursione temporalesca, ma in massima parte coinvolgente i rilievi.Vediamo nel dettaglio il tempo che ci aspetta nei prossimi giorni.

Venerdì 19 luglio

Avvisi: nessuno.

Stato del cielo: Poco nuvoloso con locali addensamenti pomeridiani più probabili a ridosso dei rilievi.

Precipitazioni: assenti in pianura. Locali rovesci o temporali a ridosso dei rilievi.

Temperature: in aumento nei valori massimi, comprese tra +20°C e +31°C

Venti: deboli da Ovest/Sud-Ovest.

Attendibilità: molto alta.