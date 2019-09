Meteo, le previsioni per il fine settimana

Fine settimana all'insegna della variabilità in regione. Secondo le previsioni elaborate dal Centro meteo Emilia-Romagna il weekend trascorrerà con le temperature stazionarie ma già calate nei giorni scorsi. La nuvolosità da variabile diverrà via via sempre più intensa fino a dare origine a qualche precipitazione nelle fasi finali del fine settimana. Qui le previsioni nel dettaglio.

Venerdì 20 Settembre 2019

Avvisi: nessuno.

Stato del cielo: Da poco nuvoloso a sereno.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in diminuzione, comprese tra +13°C e +21°C.

Venti: deboli con locali rinforzi dai quadranti orientali.

Attendibilità: molto alta.

Sabato 21 Settembre 2019

Avvisi: nessuno.

Stato del cielo: Sereno o poco nuvoloso con aumento della nuvolosità in serata.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in diminuzione nei valori minimi ed in aumento nei valori massimi, comprese tra

+11°C e +23°C.

Venti: deboli dai quadranti orientali.

Attendibilità: molto alta.

Domenica 22 Settembre 2019

Avvisi: nessuno.

Stato del cielo: Nuvoloso o coperto.

Precipitazioni: locali piovaschi o brevi rovesci possibili nelle ore centrali di giornata. Peggiora

marcatamente dalla serata con piogge diffuse e localmente più intense.

Temperature: stazionarie, comprese tra +18°C e +29°C.

Venti: deboli dai quadranti orientali, in rinforzo dal pomeriggio da Sud-Est.

Attendibilità: media.