Meteo, le previsioni della settimana: prevale il cielo sereno

E' passato il Capodanno, ma siamo ancora nel lungo periodo delle Feste: come sarà il meteo per i prossimi giorni? Ce lo raccontano le previsioni di Arpae per la provincia di Bologna: il cielo sereno prevarrà nella giornata di martedì, con la possibilità di nuvolosità variabile, ma senza rischio di precipitazioni. Le temperature toccheranno i 10 gradi.

MARTEDI' 2 GENNAIO 2018. Al mattino nuvolosità variabile; nel pomeriggio sereno; dalla sera cielo velato per nubi alte. Temperature minime del mattino comprese tra 0 °C sui rilievi e 3 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 9 °C sui rilievi e 10 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 41 (pianura) e 50 km/h (rilievi).

MERCOLEDI' 3 GENNAIO. Al mattino nuvolosità variabile; nel pomeriggio sereno; dalla sera cielo velato per nubi alte. Temperature minime del mattino comprese tra 0 °C sui rilievi e 3 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 9 °C sui rilievi e 10 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 41 (pianura) e 50 km/h (rilievi).