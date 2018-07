Meteo, le previsioni del tempo per l'inizio della settimana

Nel bolognese sembra superato il primo picco di caldo estivo della stagione. Secondo le previsioni meteo di Arpae la settimana inizierà con temperature medie intorno ai 30 gradi, con i cieli sereni e il tempo stabile. Da martedì 3 luglio la temperatura calerà leggermente, in virtù di correnti più fresche provenienti da Est. Tendenza confermata anche per mercoledì, con una nuvolosità in leggero aumento su pianure e rilievi.