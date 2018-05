Meteo, le previsioni per l'inizio della settimana

Le previsioni meteo di Arpae per l'inizio della settimana prevedono tempo perturbato almeno fino a mercoledì, con possibità di rovesci, anche rilevanti, concentrati soprattutto nelle giornata di martedì 22 maggio. Si seguito le previsioni nel dettaglio.

Lunedì. Al mattino in pianura nuvoloso, sui rilievi tendenza ad aumento della nuvolosità con piogge; nel pomeriggio in pianura molto nuvoloso con piogge deboli intermittenti, sui rilievi molto nuvoloso con piogge e temporali; dalla sera in pianura molto nuvoloso con piogge moderate, sui rilievi molto nuvoloso con piogge e temporali di forte intensità.

Temperature minime del mattino comprese tra 11 °C sui rilievi e 15 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 18 °C sui rilievi e 25 °C in pianura.

Velocità massima del vento compresa tra 37 (rilievi) e 43 km/h (pianura).

Martedì. Al mattino in pianura molto nuvoloso con piogge deboli, sui rilievi molto nuvoloso con piogge e temporali; nel pomeriggio molto nuvoloso con piogge moderate; dalla sera in pianura molto nuvoloso con piogge deboli intermittenti, sui rilievi tendenza ad attenuazione della nuvolosità con piogge in esaurimento.

Temperature minime del mattino comprese tra 13 °C sui rilievi e 16 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 18 °C sui rilievi e 21 °C in pianura.

Velocità massima del vento compresa tra 43 (rilievi) e 47 km/h (pianura).

Mercoledì. Al mattino in pianura molto nuvoloso con piogge deboli intermittenti, sui rilievi molto nuvoloso con piogge moderate; nel pomeriggio in pianura molto nuvoloso, sui rilievi molto nuvoloso con piogge moderate; dalla sera in pianura tendenza ad attenuazione della nuvolosità, sui rilievi tendenza ad aumento della nuvolosità.

Temperature minime del mattino comprese tra 9 °C sui rilievi e 14 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 18 °C sui rilievi e 22 °C in pianura.

Velocità massima del vento fino a 10 km/h.