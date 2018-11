Meteo, dopo la neve le previsioni per i prossimi giorni

Dopo la nevicata che all'inizio della settimana ha interessato l'Appennino e la collina bolognese, le previsioni di Arpae indicano tempo veribile per i prossimi giorni. Il cielo conoscerà una breve riapertura nella giornata di oggi, salvo poi ricoprirsi e riversare piogge deboli in tutta la provincia. Fenomeni in intensificazione venerdì, dove le piogge saranno più consistenti, soprattutto sui crinali appenninici. Temperature stazionarie rispetto al crollo avuto qualche giorno fa: non supereranno mai i 12 gradi.