Meteo, le previsioni per il weekend

Permangono le condizioni di tempo stabile anche per il week end del 23 e 24 febbraio, con temperature in progressivo aumento, sensibilmente superiori alla media stagionale, secondo le rilevazioni Arpae.

Venerdì 22 febbraio il cielo sarà sereno per l'intera giornata. Le temperature massime pomeridiane saranno comprese tra 15 °C sui rilievi e 17 °C in pianura.

Sabato 23, al mattino in pianura nuvoloso, sui rilievi sereno, dal pomeriggio sereno. Le temperature minime del mattino saranno comprese tra -1 °C sui rilievi e 3 °C in pianura, le massime pomeridiane comprese tra 2 °C sui rilievi e 7 °C in pianura.

Domenica 24, sereno per tutta la giornata. Le temperature minime del mattino saranno comprese tra -4 °C sui rilievi e -3 °C in pianura, le massime pomeridiane tra 4 °C sui rilievi e 9 °C in pianura.