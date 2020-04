Meteo, le previsioni per il fine settimana

Queste le previsioni meteo per il fine settimana, elaborate dal Centro meteo Emilia-Romagna. Il week-end sarà all’insegna del tempo stabile, con un clima tipicamente primaverile.

Nel dettaglio: Venerdì 24 Aprile: giornata di cielo sereno, con velature medio-alte fra tardo pomeriggio e sera. Temperature massime in aumento fino a +23°/+24°, minime in lieve calo.

Sabato 25 Aprile: cielo poco nuvoloso sulla provincia bolognese, con maggiori addensamenti a ridosso dell’Appennino nel pomeriggio. Temperature massime fino a +25°.

Domenica 26 Aprile: nuvolosità in aumento a partire già dalla tarda mattinata, con lo sviluppo di deboli rovesci sui rilievi nel corso del pomeriggio. Temperature massime in lieve calo, minime in aumento.

Tendenza: l’inizio della nuova settimana vedrà un graduale peggioramento delle condizioni meteo. Rovesci sparsi Lunedì 27 Aprile, possibili temporali fra Martedì 28 e Mercoledì 29, quando tornerà anche la pioggia in modo diffuso.