Meteo, le previsioni per l'inizio della settimana

Dopo il weekend burrascoso, l'avvio di settimana sembra promettere un meteo più stabile, secondo le rilevazioni Arpae. Il tempo andrà progressivamente migliorando con temperature in progressivo rialzo, ma senza toccare punte di caldo eccezionale.

Lunedì. Al mattino nuvolosità variabile; nel pomeriggio sereno o poco nuvoloso; dalla sera sereno. Temperature massime pomeridiane comprese tra 24 °C sui rilievi e 30 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 42 (rilievi) e 54 km/h (pianura).

Martedì. Sereno o poco nuvoloso tutta la giornata. Temperature minime del mattino comprese tra 18 °C sui rilievi e 21 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 27 °C sui rilievi e 32 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 32 (pianura) e 48 km/h (rilievi).

Mercoledì. Al mattino sereno; nel pomeriggio in pianura cielo velato per nubi alte, sui rilievi sereno o poco nuvoloso; dalla sera sereno. Temperature minime del mattino comprese tra 19 °C sui rilievi e 22 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 26 °C sui rilievi e 32 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 27 (pianura) e 61 km/h (rilievi).