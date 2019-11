Meteo, le previsioni della settimana

Previsioni meteo all'insegna delle nuvole per l'ultima settimana di novembre. Si apre all’insegna di condizioni stabili con cieli che nel corso della giornata di Lunedì 25 Novembre diverranno da nuvolosi a poco nuvolosi.

Nubi in aumento nel corso di Martedì 26 Novembre, in un contesto comunque asciutto, mentre per quanto riguarda Mercoledì 27 Novembre assisteremo a un passaggio instabile con piogge prevalentemente moderate.

Seconda parte della settimana all’insegna di una maggiore instabilità. Temperature in calo nei valori minimi. Ulteriori aggiornamenti sempre disponibili su www.centrometeoemiliaromagna.com