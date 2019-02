Meteo, le previsioni per l'inizio della settimana

Sereno per tutto l'avvio di settimana. Questo prevedono le analisi meto di Arpae per i prossimi tre giorni. Permane quindi l'area di alta pressione di origine africana che srtaziona su tutta l'Europa occidentale. Le temperature, dopo il brusco calo del weekend, tornano quindi a rialzarsi fino a toccare i 17 gradi di massima in pianura e i 15 sui rilievi. Un anticipo di primavera, che però dovrebbe essere nuovamente insidiato nel fine settimana.