Meteo, le previsioni per l'inizio della settimana

Avvio con il maltempo per questa prima settimana di estate. Per i prossimi giorni, Arpae segnala un tempo instabile che però da subito tende a migliorare. Queste le previsioni per i prossimi tre giorni.

Lunedì. Al mattino in pianura nuvolosità variabile con rovesci temporaleschi, sui rilievi molto nuvoloso con piogge moderate intermittenti; nel pomeriggio temporanei annuvolamenti con occasionali rovesci o temporali; dalla sera sereno. Temperature massime pomeridiane comprese tra 18 °C sui rilievi e 23 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 35 (rilievi) e 41 km/h (pianura).

Martedì. Al mattino in pianura sereno, sui rilievi sereno o poco nuvoloso; nel pomeriggio in pianura sereno, sui rilievi nuvolosità variabile; dalla sera sereno. Temperature minime del mattino comprese tra 12 °C sui rilievi e 15 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 21 °C sui rilievi e 27 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 35 (rilievi) e 37 km/h (pianura).



Mercoledì. Al mattino sereno; nel pomeriggio in pianura sereno, sui rilievi nuvolosità variabile; dalla sera sereno. Temperature minime del mattino comprese tra 14 °C sui rilievi e 17 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 24 °C sui rilievi e 29 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 24 (rilievi) e 27 km/h (pianura).