Meteo, le previsioni per l'inizio della settimana

Una piccola novità per le previsioni meteo, in questa ultima settimana di marzo. Le elaborazioni per i prossimi tre giorni, elaborate da Arpae, mostrano un rapido passaggio perturbato da Nord a Sud. Nel bolognese questo si traduce in un possibile forte temporale, in passaggio previsto per lunedì 25 marrzo sera, ma in esaurimento già nel mattino successivo. Fenomeni nevosi potrebbero verificarsi nell'alto Appennino. Calo termico sensibile, ma che poi gradualmente riprenderà il consueto decorso in risalita, per raggiungere di nuovo le temperature sopra media a cui questo inizio primavera ci sta abituando.