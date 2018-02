Meteo, le previsioni per l'inizio settimana: rispunta il sole, ma è allerta ghiaccio

La corrente di origine siberiana è arrivata, e l'avvio di settimana sarà caratterizzato da un abbassamento delle temperature generalizzato su tutto il territorio metropolitano. Temperature giù quindi, con il picco di freddo che si registrerà nella giornata di mercoledì.

Per tutti e tre i giorni di avvio settimana, lunedì, martedì e mercoledì, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con gelate diffuse soprattutto nelle ore precedenti all'alba: per questo la Protezione Civile ha emanato una allerta meteo 'gialla' per tutto il territorio. La colonnina di mercurio segnerà in media meno 4 gradi, con picchi previsti fino a meno 11.

La neve farà capolino, ma a tratti: su questo le previsioni non sono univoche, ma certamente i rilievi avranno più probabilità di vedere cadere qualche fiocco. Per attendere un ritorno a temperature più miti occorrerà attendere giovedì.