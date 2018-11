Meteo, le previsioni per l'inizio della settimana

Temprature in leggero calo per l'avvio dell'ultima settimana di novembre. Le previsioni meteo di Arpae infatti segnalano per i prossimi tre giorni un progressivo miglioramento del tempo, intervallato solo a precipitaizoni sporadiche nella sertata tra lunedì e martedì. Temperature in sensibile calo invece con le massime che da 13 scenderanno al di sotto dei dieci gradi. Mercoledì tempo variabile ma freddo.