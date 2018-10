Meteo, le previsioni per il fine settimana

Fine settimana all'insegna del cielo coperto quello che che sta per arrivare. Secondo le elaborazioni Arpae infatti le precipitazioni dovrebbero fare capolino solo sui rilievi e comunque con intensità debole. Temperature intorno ai 20 gradi. Qui di seguito l'andamento previsto nel dettaglio.

Venerdì: Al mattino molto nuvoloso; nel pomeriggio in pianura nuvolosità variabile, sui rilievi molto nuvoloso con banchi di nebbia e piogge deboli; dalla sera in pianura tendenza ad aumento della nuvolosità, sui rilievi molto nuvoloso con piogge deboli. Temperature massime pomeridiane comprese tra 18 °C sui rilievi e 20 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 25 (pianura) e 32 km/h (rilievi).



Sabato: Al mattino in pianura molto nuvoloso, sui rilievi molto nuvoloso con piogge moderate; dal pomeriggio molto nuvoloso con piogge deboli. Temperature minime del mattino comprese tra 13 °C sui rilievi e 16 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 18 °C sui rilievi e 23 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 41 (pianura) e 54 km/h (rilievi).



Domenica: Al mattino in pianura molto nuvoloso con piogge deboli intermittenti, sui rilievi molto nuvoloso con piogge deboli; nel pomeriggio in pianura molto nuvoloso con piogge deboli intermittenti, sui rilievi molto nuvoloso con piogge e temporali; dalla sera molto nuvoloso con piogge deboli intermittenti. Temperature minime del mattino comprese tra 14 °C sui rilievi e 18 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 17 °C sui rilievi e 22 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 50 (pianura) e 60 km/h (rilievi).