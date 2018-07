Meteo, le previsioni per il fine settimana

Le previsioni del tempo dell'ultimo weekend di luglio sono all'insegna del caldo afoso. Temperature in pianura che sfiorano i 35 gradi, mentre gli sporadici rovesci previsto, consueti ormai in questa estate ballerina, non porteranno un calo della colonnina di mercurio ma solo tanta umidità, in media tra il 60 e il 70 per cento nei giorni scorsi. Qui le previsioni nel dettaglio, modellate da Arpae.

Venerdì. Al mattino in pianura sereno, sui rilievi sereno o poco nuvoloso; nel pomeriggio in pianura sereno, sui rilievi nuvolosità variabile; dalla sera sereno. Temperature minime del mattino comprese tra 21 °C sui rilievi e 24 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 29 °C sui rilievi e 35 °C in pianura. Velocità massima del vento fino a 35 km/h.

Sabato. Al mattino in pianura sereno, sui rilievi sereno o poco nuvoloso; nel pomeriggio in pianura sereno, sui rilievi nuvolosità variabile; dalla sera sereno o poco nuvoloso. Temperature minime del mattino comprese tra 19 °C sui rilievi e 23 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 30 °C sui rilievi e 35 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 23 (rilievi) e 27 km/h (pianura).

Domenica. Al mattino in pianura sereno, sui rilievi sereno o poco nuvoloso; nel pomeriggio in pianura sereno, sui rilievi nuvolosità variabile; dalla sera sereno. Temperature minime del mattino comprese tra 21 °C sui rilievi e 24 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 29 °C sui rilievi e 35 °C in pianura. Velocità massima del vento fino a 35 km/h.