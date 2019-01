Meteo, le previsioni per l'inizio della settimana

Avvio di settimana con cielo nuvoloso per la provincia di Bologna. Secondo le previsioni Arpae l'ultima settimana di gennaio si apre con coperture diffuse in tutto il territorio. Martedì 29 gennaio invece farà capolino il sole, con qualche gelata mattutina nella zone di pianura. Per mercoledì parentesi perturbata con precipitazioni anche a carattere nevoso che però non saranno molto intense, in rapido esaurimento. Temperature nella media del periodo, a cavallo dello zero tra i sette e i meno otto gradi.