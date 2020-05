Meteo, le previsioni per il fine settimana

Breve passaggio perturbato nell'ultimo fine settimana di maggio, con il meteo che preannuncia instabilità. Secondo le previsioni elaborate dal Centro meteo Emilia-Romagna.

Nel territorio emiliano-romagnolo, instabilità in aumento dalla serata di Giovedì 28 Maggio con formazione di rovesci e temporali tra bassa Lombardia e basso Veneto, con il Bolognese che sarà probabilmente interessato nella nottata.

Attenuazione ed esaurimento delle precipitazioni nella prima parte della mattinata di Venerdì 29 Maggio. Le giornate di Sabato 30 e Domenica 31 Maggio vedranno condizioni stabili nelle aree pianeggianti, mentre sui rilievi sarà probabile lo sviluppo di rovesci pomeridiani, specialmente nella giornata di Domenica. Temperature in diminuzione tra Venerdì e Sabato, attorno ai +20/22°C di massima, in rialzo Domenica fin sui +24°C in città.