Meteo, le previsioni per inizio settimana

E' stato un fine settimana particolarmente caldo e quasi-estivo, ma ora le cose stanno di nuovo per cambiare: un fonte di bassa pressione in transito da nord-ovest creerà non poca instabilità, andando per lo più a sfogarsi in classici rovesci temporaleschi. Confermate invece temperature estive e umidità pronunciata.

Queste le previsioni, elaborate da Arpae, per le prossime 72ore:

Lunedì: nuvolosità variabile, localmente più compatta e associata a piogge deboli o brevi rovesci nel corso della giornata; i fenomeni potranno essere più intensi e assumere anche un carattere temporalesco in prossimità dell'asta del Po e sul settore occidentale. Temperature: massime in lieve diminuzione, con valori compresi tra 25 e 28 gradi.

Martedì: nuvolosità variabile, localmente più compatta e associata a piogge deboli o brevi rovesci nel corso della giornata; in serata graduale attenuazione della nuvolosità sul settore orientale. Temperature: minime attorno a 20 gradi e massime senza variazioni di rilievo comprese tra 24 e 28 gradi.

Mercoledì: Nuvolosità variabile, localmente più compatta e associata a piogge e rovesci sparsi nel corso della giornata; i fenomeni potranno essere più intensi, anche a carattere temporalesco sulle aree di pianura centro-occidentale e in prossimità dell'asta del Po. Temperature: minime attorno a 20 gradi e massime senza variazioni di rilievo o in locale aumento, comprese tra 25 e 28 gradi.