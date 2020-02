Meteo, le previsioni della settimana

Queste le previsioni meteo per la settimana a venire, elaborate dal centro meteo Emilia-Romagna. La settimana si aprirà con una giornata di Lunedì 3 Febbraio decisamente mite per il periodo e che trascorrerà all’insegna di condizioni stabili e prevalentemente soleggiate. Possibili foschie nottetempo e al primo mattino sulle aree di bassa pianura. La giornata di Martedì 4 Febbraio vedrà ancora tempo stabile seppur con nuvolosità tendente all’aumento nelle ore serali.

Ventilazione in rinforzo da Ovest/Nord-Ovest, raffiche moderate in pianura, sino a forti sui rilievi. Per quanto riguarda Mercoledì 5 Febbraio assisteremo a una veloce discesa di aria più fredda che favorirà un deciso calo delle temperature, le quali rientreranno su valori prossimi alla media del periodo o leggermente inferiori.

Ventilazione moderata dai quadranti settentrionali. Il proseguimento della settimana è atteso stabile e in prevalenza soleggiato, eccetto qualche nube in più in transito tra Sabato 8 e Domenica 9 Febbraio ma senza precipitazioni.