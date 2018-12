Meteo, le previsioni per l'inizio della settimana

Avvio di settimana all'insegna della nebbia e delle temperature rigide per questo inizio dicembre. In base alle previsioni Arpae fino a mercoledì a colonnina di mercurio oscillerà tra i 4 e gli 11 gradi, con cieli velati che nelle zone di pianura si trasformeranno in banchi di nebbia diffusi. A partire da giovedì 6 dicembre potrebbero riaffacciarsi delle piogge leggere.