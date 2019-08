Meteo, le previsioni per l'inizio della settimana

Inizio settimana stabile e prevalentemente soleggiato sulla città di Bologna e più in generale sulla provincia Bolognese, con temperature in aumento, che potrebbero giungere fin sui +34/35°C nella giornata di Martedì 6 Agosto. Sono le previsioni meteo per l'inizio settimana, elaborate da Centro meteo Emilia-Romagna.

Dopo un avvio con temperature in rialzo e cieli prevalentemente sereni, appare probabile un veloce peggioramento per la giornata di Giovedì 8 Agosto, quando la zona potrebbe essere interessata da un passaggio temporalesco, a tratti anche intenso, la cui dinamica tuttavia deve ancora ben essere definita e sarà pertanto necessario seguire i prossimi aggiornamenti.

Condizioni in nuovo miglioramento da Venerdì 9 col fine settimana che dovrebbe trascorrere all’insegna di condizioni prevalentemente stabili.

