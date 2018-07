Meteo, le previsioni per il fine settimana

Le previsioni per il prossimi giorni del weekend, dopo il nubifragio di ieri, saranno all'insegna del tempo soleggiato, ma con rannuvolamenti nel pomeriggio che potrebbero sfociare in temporali localizzati. Qui di seguito l'andamento nel dettaglio, come segnalato da Arpae.



Venerdì. Al mattino in pianura cielo velato per nubi alte, sui rilievi temporanei annuvolamenti con occasionali rovesci o temporali; nel pomeriggio nuvolosità variabile con rovesci temporaleschi; dalla sera cielo velato per nubi alte.

Temperature massime pomeridiane comprese tra 24 °C sui rilievi e 29 °C in pianura.

Velocità massima del vento compresa tra 53 (rilievi) e 56 km/h (pianura).