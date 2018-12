Meteo, le previsioni per il fine settimana

Fine settimana all'insegna del cielo grigio e velato, con piogge sporadiche, temperature in leggero rialzo, e vento. Queste sono le previsioni elaborate da Arpae per l'imminente fine settimana. Sabato notte, fino al prim mattino possibilità di precipitazioni in pianura e sui rilievi. Poi velature e nebbie fino a lunedì. Le temperature saranno in lieve rialzo, fino a toccare i 14 gradi di massima. Nella giornata di domenica farà capolino il vento, con raffiche fino a 60 km/h.