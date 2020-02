Meteo, le previsioni per il fine settimana

Ecco le previsioni meteo a cura del Centro meteo Emilia-Romagna. Fine settimana stabile a Bologna e provincia, con cieli in prevalenza sereni per venerdì 7 Febbraio, maggiore nuvolosità in transito tra sabato 8 e domenica 9. Sul finire della giornata di Domenica, nubi più consistenti in Appennino potranno dar luogo a qualche isolato piovasco.

Ventilazione in rinforzo da Sud-Ovest tra il pomeriggio e la sera di Domenica, con raffiche sino a forti sul crinale appenninico. Temperature in generale aumento, specie tra Sabato e Domenica nei valori minimi e tra Domenica e Lunedì 10 Febbraio nei massimi.