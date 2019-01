Meteo, le previsioni per l'inizio della settimana

Inizio di settimana classico per il meteo a Bologna e provincia. Secondo le previsioni Arpae le temperature dei prossimi tre giorni non andranno incontro a variazioni, rimanendo stabili tra gli zero e i sei gradi. Quando alla variabilità, martedì potrebbe affacciarsi qualche nube in più, ma non sono previste precipitazioni. Situazione che tenderà a ripetersi anche mercoledì. Da tenere in considerazione invece le polveri sottili, che dopo la tregua del weekend potrebbero ritornare ad affacciarsi anche a Bologna città.