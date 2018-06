Meteo, le previsioni per il fine settimana

Lo straordinario temporale notturno tra giovedì e venerdì apre un weekend all'insegna della variabilità. Anche per oggi resta in vigore l'allerta meteo della Protezione Civile, mentre queste sono le previsioni Arpae per i prossimi tre giorni:

Venerdì: Stato del tempo: cielo coperto o molto nuvoloso, con precipitazioni su tutto il territorio prevalentemente a carattere temporalesco; localmente i fenomeni potranno essere di forte intensità, con probabilità di grandine. Miglioramento delle condizioni a partire dalla serata. Temperature: minime stazionarie intorno a 18/19 gradi; massime in sensibile flessione tra 23 e 26 gradi. Venti: deboli di direzione variabile, con locali rinforzi di forte intensità legati ai fenomeni temporaleschi. Mare: da poco mosso a mosso al largo.

Sabato. Stato del tempo: in mattinata precipitazioni residue sul settore orientale con ampie schiarite sul resto del territorio. Nel pomeriggio nuvolosità variabile con locali rovesci anche a carattere temporalesco sparsi sul territorio. Esaurimento dei fenomeni in serata. Temperature: stazionarie nei valori minimi, compresi tra 17 e 20 gradi; in sensibile aumento nei valori massimi, compresi tra 28 e 30 gradi. Venti: deboli variabili. Mare: poco mosso.

Domenica. Stato del tempo: tempo stabile e soleggiato. Temperature: minime tra 16 e 19 gradi; massime tra 27 e 29 gradi. Venti: deboli variabili con brezze sul settore costiero. Mare: calmo.