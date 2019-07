Meteo, le previsioni per l'inizio della settimana

Un 'severo break temporalesco' caratterizzato da 'downburst', crollo termico, e locali grandinate anche di granid dimensioni. E' il quadro meteo minaccioso che si prospetta per questo pomeriggio di domenica 7 luglio, stando alle previsioni elaborate dal Centro Meteo Emilia Romagna.

L'alta pressione che per tutta la settimana ha restituito temperature agostane sul bolognese con caldo e afa, si appresta a lasciare spazio a un deciso ingresso di un fronte perturbato che porterà qualche 'scintilla' nel territorio.

Previsti domenica violenti temporali per lo ppiù concentrati nella zona a confine delle province tra Ferrara, Ravenna e Bologna. Dal punto di vista della fascia oraria, bisognerà prestare attenzione sulla nostra regione a partire dalle ore pomeridiane, più probabilmente da metà pomeriggio, fin verso la prima parte di serata.

Sull’Emilia centro-occidentale, minor probabilità di fenomeni organizzati, sebbene comunque possibili localizzati e a tratti intensi, con downbursts non particolarmente estesi ed eventuale grandine di piccole/medie dimensioni.

Il tutto accompagnato da un progressivo calo termico che per martedì 9 luglio porterà a un calo di circa dieci gradi della colonnina di mercurio.

Per lunedì 8 luglio, molto nuvoloso su settori orientali ed Appennino, poco nuvoloso sulle aree occidentali, con locali ampie schiarite fra mattino e pomeriggio. Precipitazioni a carattere temporalesco su Romagna, ferrarese, bolognese ed Appennino centro-orientale: fenomeni più probabili nel pomeriggio e dalla tarda sera. Stabile altrove. Temperature minime in diminuzione, con valori di +16/+22°C e massime in diminuzione, con valori di +26/+33°C.

