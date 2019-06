Meteo, le previsioni per la settimana: nuvole e temporali, ma il caldo picchia duro

Le previsioni meteo per la prossima settimana restituiscono un quadro all'insegna della variabilità, ma non c'è da temere: il caldo, anche intenso, sarà comunque protagonista. Secondo quanto stimato dal Centro Meteo Emilia Romagna, la settimana vedrà un inizio per lo più stabile nella giornata di Lunedì 10, seppur non siano esclusi locali piovaschi mattutini in un contesto nuvoloso, tendenza a maggiori schiarite nel pomeriggio.

Martedì 11 e Mercoledì 12 potranno risultare maggiormente variabili, specialmente Martedì nelle aree pianeggianti, con rovesci e temporali pomeridiani tanto più probabili quanto più ci si avvicinerà alla bassa verso il fiume Po. Maggiore stabilità nella seconda parte della settimana, con nuovo aumento delle temperature che si riporteranno su valori ampiamente sopra la norma del periodo, non escluse punte di +32/33°C in città specialmente tra Venerdì 14 e Sabato 15 Giugno.