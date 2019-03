Meteo, le previsioni per il weekend

Un fine settimana senza modifiche sostanziali dal punto di vista meteo. Sabato 9 marzo, Arpae prevede al mattino in pianura cielo velato per nubi alte, sui rilievi nuvoloso; nel pomeriggio in pianura cielo velato per nubi alte, sui rilievi nuvolosità variabile; dalla sera in pianura sereno, sui rilievi nuvoloso. Le temperature minime del mattino sono comprese tra 5 °C sui rilievi e 7 °C in pianura, le massime pomeridiane tra 15 °C sui rilievi e 19 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 28 (rilievi) e 31 km/h (pianura).

Domenica 10, al mattino in pianura cielo velato per nubi alte, sui rilievi molto nuvoloso; dal pomeriggio in pianura cielo velato per nubi alte, sui rilievi coperto con pioviggini. Le temperature minime del mattino sono comprese tra 6 °C sui rilievi e 8 °C in pianura, le massime pomeridiane tra 16 °C sui rilievi e 19 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 37 (pianura) e 39 km/h (rilievi).