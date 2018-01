Meteo per il weekend: cielo nuvoloso, qualche pioggia in Appennino

Il primo fine settimana del 2018 sarà all'insegna del cielo nuvoloso, con qualche precipitazione per lo più sui rilievi. Venerdì tempo stabile su pianure e colline: l'Appennino vedrà qualche rovescio a partire dal pomeriggio. Sabato, giorno dell'Epifania, vedrà le nuvole coprire uniformemene tutta la provincia. Stesso copione per domenica. Le temperature saranno miti, in lieve rialzo sulla media del periodo.