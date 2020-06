Meteo, le previsioni del tempo per questo weekend

Il fine settimana trascorre all’insegna di tempo stabile e con temperature in rialzo, finalmente su valori tipicamente estivi.

Nel dettaglio: Venerdì 19 giugno: sereno o poco nuvoloso al mattino. Annuvolamenti pomeridiani con qualche rovescio di pioggia sulle aree di bassa pianura. Stabile la sera. Massime fino a +28°/+29°.

Sabato 20 giugno: poco nuvoloso per buona parte della giornata, con isolati rovesci di pioggia pomeridiani sul crinale. Massime fino a +28° in pianura.

Domenica 21 giugno: nuvolosità irregolare al mattino e nel primo pomeriggio, con deboli rovesci prima in pianura e poi a ridosso dell’Appennino. Maggiori schiarite nel resto della giornata. Massime in lieve calo. Linea di tendenza: rimonta dell’Alta Pressione da Ovest con tempo stabile e temperature in ulteriore aumento fra Lunedì 22 e Martedì 23 Giugno. Punte fin oltre +30° sulla pianura bolognese.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Meteo a cura di Centro Meteo Emilia-Romagna.