Meteo, maltempo in arrivo: previsti piogge e vento

Meteo in Emilia-Romagna, il tempo peggiora venerdì 20 con piogge abbondanti e vento forte. L’arrivo di una nuova perturbazione andrà a determinare un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche, con piogge abbondanti in Appennino e ventilazione in rinforzo.

Ecco cosa ci attendiamo. L’avvicinarsi della perturbazione favorirà il disporsi della ventilazione dai quadranti meridionali, con precipitazioni addossate al nostro Appennino, mentre sulle aree di pianure assumeranno carattere irregolare o sporadico. Il peggioramento più marcato è atteso nella seconda parte di giornata di venerdì 20, con quantitativi pluviometrici a fine evento che sul crinale centro-occidentale(PC-PR-RE-MO) potranno superare i 100 mm, con possibili picchi di 125/150 mm.

Bisognerà prestare attenzione non solo a possibili episodi di piena dei corsi d’acqua minori o dei fiumi nei tratti montani, ma anche al rischio frane. Difatti alcuni punti dei settori sopracitati risultano particolarmente vulnerabili dopo le abbondanti piogge di novembre. Diverso il contesto sulle pianure, con precipitazioni deboli ed irregolari oppure assenti. Fenomeni moderati possibili solo sulle aree collinari e pianeggianti di Piacentino e Parmense.

Neve solo nella serata di venerdì 20 verso sabato 21 e solo sulle vette, con quota sui 1800/1900 m. Vento forte, oltre i 100 Km/h in alto Appennino Ventilazione in graduale rinforzo nel corso della giornata di Venerdì, con raffiche di burrasca o tempesta in Appennino. Probabili picchi massimi sul crinale appenninico superiori ai 100 Km/h, non esclusi valori puntuali fin sui 120/130 Km/h. Ventilazione che assumerà direzione da Sud/Sud-Est, perlopiù moderata sulle pianure, sino a tesa/forte lungo la costa, con raffiche possibili fino a 60-70 km/h.

Moto ondoso in aumento, con mare mosso o molto mosso. Le criticità principali potrebbero registrarsi sui settori appenninici, soprattutto per i pericoli connessi alle frane. Laddove i fenomeni potranno risultare puntualmente intensi, possibile aumento del livello idrometrico dei fiumi nel tratto montano, nonché episodi di piena dei corsi d’acqua minori. La ventilazione potrebbe arrecare ulteriore problematica sempre sul settore montano, mentre altrove le raffiche risulteranno più contenute. Il coefficiente di marea risulterà medio e questo dovrebbe favorire un rischio mareggiata più contenuto o comunque con onda meno pronunciata.

Ecco le previsioni del weekend:

Cielo molto nuvoloso o coperto nella giornata di venerdì 20 dicembre con precipitazioni moderate/forti dal pomeriggio sui settori appenninici. Fenomeni sporadici o assenti sulle aree di pianura, che tuttavia vedranno un rinforzo della ventilazione da Sud/Sud-Ovest a partire dalle ore pomeridiane. Raffiche fino a 40-50 km/h sulle pianure e sino a 80-100 km/h in Appennino. Fenomeni nevosi in serata solo sulle vette (q.n. 1800+).

Instabilità in rapido transito sulle aree pianeggianti tra notte e mattina di sabato 21 dicembre con piogge deboli/moderate in esaurimento entro il primo mattino. Parziali schiarite tra pomeriggio e sera. Ventilazione ancora moderata da Sud-Ovest con raffica fino a 40 km/h sulle aree pianeggianti, fino a 80 km/h in Appennino.

La settimana si conclude con una domenica 22 dicembre che vedrà un un veloce passaggio perturbato tra notte e primo mattino, con cielo che diverrà da nuvoloso a poco nuvoloso nel corso della giornata. Ventilazione in deciso rinforzo da Ovest/Nord-Ovest con raffiche fino a 50-60 km/h.

Temperature che si manterranno superiori alla media del periodo per tutto il fine settimana, mediamente comprese tra +8°C e +14°C.

Il meteo è a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com