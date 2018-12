Meteo, come sarà il tempo questo weekend

Come sarà il tempo nel weekend che precede il Natale? Una sbirciata a meteo e temperature per questo fine settimana: secondo Arpae infatti il tempo si preannuncia così.

Venerdì

Al mattino in pianura nuvoloso, sui rilievi tendenza ad aumento della nuvolosità; nel pomeriggio in pianura nuvoloso, sui rilievi molto nuvoloso con piogge deboli intermittenti; dalla sera in pianura nuvoloso, sui rilievi molto nuvoloso. Temperature minime del mattino comprese tra -5 °C sui rilievi e -2 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 5 °C sui rilievi e 3 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 16 (pianura) e 20 km/h (rilievi).

Sabato

Al mattino in pianura nuvoloso, sui rilievi coperto con pioviggini e banchi di nebbia; nel pomeriggio in pianura nuvoloso, sui rilievi molto nuvoloso con piogge deboli intermittenti; dalla sera molto nuvoloso. Temperature minime del mattino comprese tra 3 °C sui rilievi e 0 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 9 °C sui rilievi e 6 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 16 (pianura) e 21 km/h (rilievi).

Domenica

Al mattino nuvoloso con locali foschie o banchi di nebbia; dal pomeriggio molto nuvoloso. Temperature minime del mattino comprese tra 2 °C sui rilievi e 1 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 10 °C sui rilievi e 6 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 33 (rilievi) e 41 km/h (pianura).