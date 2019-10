Meteo, le previsioni per il fine settimana

Secondo le previsioni meteo elaborate dal Centro meteo Emilia-Romagna, il fine settimana sarà caratterizzato dalla presenza di nuvole, ma senza particolari riscontri in termini di piogge: le temperature risulteranno superiori alla norma, specie nei valori massimi. Ecco il tempo che farà nel dettaglio

Venerdì 18 ottobre avremo nuvolosità in graduale aumento a partire dal pomeriggio, con massime fino a +23°. La giornata di Sabato 19 sarà all’insegna di una compatta coltre nuvolosa, con massime stazionarie. Per Domenica 20 è infine attesa una giornata con cielo molto nuvoloso e sporadiche precipitazioni sul crinale appenninico del bolognese. I valori massimi sfioreranno i +24° sulle pianure. La ventilazione si disporrà dai quadranti meridionali, con raffiche fino a 60-70 km/h in Appennino nel corso di domenica.