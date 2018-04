Meteo, le previsioni per il fine settimana: tempo stabile poco nuvoloso

La primavera consolida la sua presenza in questo fine settimana di aprile. Secondo le previsioni di Arpae, tutto il weekend sarà all'insegna del bel tempo, con qualche nube sparsa ma nell'ambito della stabilità.

Oggi i cieli saranno in prevalenza sereni con foschie in sollevamento e banchi di nebbia sul ferrarese durante la mattina, in rapido dissolvimento. Modesto aumento della nuvolosità nelle ore centrali della giornata, generale rasserenamento in serata.

Sabato 7 cielo sereno o poco nuvoloso; non si escludono temporanei annuvolamenti di tipo cumuliforme durante le ore diurne.

Domenica 8: cielo sereno o poco nuvoloso, con progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Non si escludono deboli locali precipitazioni a fine giornata sui rilievi.