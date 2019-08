Meteo, temporali in arrivo e temperature giù: l'estate verso la fine

Il weekend passerà senza grossi scossoni, ma da lunedì una veloce perturbazione porterà tanta pioggia e un discreto calo termico. E' la previsione di fine estate, elaborata dal Centro Meteo Emilia Romagna. Sebbene non segni l'esatta fine del periodo estivo, la perturbazione-lampo che attraverserà la regione all'inizio della settimana prossima segnerà un cambio di passo nelle temperature.

Per il fine settimana alle porte invece queste sono le pervisioni

Venerdì 30 Agosto 2019

Avvisi: nessuno.

Stato del cielo: parzialmente coperto da nubi alte al mattino. Poco nuvoloso nel pomeriggio, con

maggiori addensamenti a ridosso dei rilievi. Velato in serata.

Precipitazioni: assenti al mattino. Sviluppo di temporali nel pomeriggio su Appennino bolognese,

con locali sconfinamenti nel tardo pomeriggio verso l’alta pianura, Bologna compresa. Serata

stabile.

Temperature: in aumento, con valori minimi compresi fra +19° e +23°, massime fino a +33° nelle

aree di bassa pianura.

Venti: deboli e variabili, in prevalenza da Est.

Attendibilità: alta.

Sabato 31 Agosto 2019

Avvisi: nessuno.

Stato del cielo: sereno o velato al mattino, poco nuvoloso nel pomeriggio-sera.

Precipitazioni: scarse o assenti, con possibili rovesci pomeridiani relegati all’Appennino.

Temperature: stazionarie, con valori minimi compresi fra +18° e +23°, massime fino a +33° nelle

aree di bassa pianura.

Venti: deboli da Est/Nord-Est.

Attendibilità: alta.

Domenica 1 Settembre 2019

Avvisi: nessuno.

Stato del cielo: poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso su tutta la provincia.

Precipitazioni: assenti al mattino. Rovesci pomeridiani, anche a carattere di temporale, in

formazione su Appennino e fascia collinare: stabile in pianura.

Temperature: stazionarie o in lieve flessione, con valori minimi compresi fra +17° e +22°,

massime fino a +31°/+32° in pianura.

Venti: deboli-moderati da Est.

Attendibilità: alta.

