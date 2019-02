Meteo, le previsioni del tempo del weekend

Un fine settimana decisamente invernale: con piogge deboli, che a tratti si intenfificano e anche qualche nevicata sopra i 400 metri. Dell'ombrello forse se ne potrà fare a meno soltanto domenica.

Venerdì

Al mattino in pianura molto nuvoloso con piogge deboli, sui rilievi molto nuvoloso con deboli nevicate sopra 400 m; dal pomeriggio in pianura molto nuvoloso con piogge deboli, sui rilievi molto nuvoloso con piogge forti. Temperature minime del mattino comprese tra 0 °C sui rilievi e 3 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 11 °C sui rilievi e 12 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 42 (pianura) e 54 km/h (rilievi)

Sabato

Al mattino in pianura molto nuvoloso con piogge deboli, sui rilievi molto nuvoloso con piogge forti; nel pomeriggio in pianura coperto con pioviggini, sui rilievi molto nuvoloso con piogge moderate; dalla sera molto nuvoloso con piogge deboli. Temperature minime del mattino comprese tra 6 °C sui rilievi e 4 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 9 °C sui rilievi e 10 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 37 (pianura) e 40 km/h (rilievi).

Domenica

Molto nuvoloso tutta la giornata. Temperature minime del mattino comprese tra 0 °C sui rilievi e 1 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 4 °C sui rilievi e 7 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 35 (rilievi) e 43 km/h (pianura).