Meteo, pioggia e temporali in arrivo

Un fronte perturbato si avvicinerà ai nostri settori nella prossima nottata, apportando instabilità a tratti consistente sui settori occidentali, specialmente sui rilievi. Contestualmente, avverrà la risalita di aria più umida ed instabile, che favorirà lo sviluppo di temporali anche intensi tra Liguria e Toscana, in avvicinamento alla nostra regione.

Per quanto riguarda l’Emilia-Romagna, l’instabilità aumenterà tra la prossima notte e la mattinata di Martedì 15 Ottobre, con i primi rovesci a ridosso del crinale centro-occidentale e qualche pioggia debole/moderata fin sulle pianure tra Piacentino e Parmense.

Netto peggioramento da ora di pranzo in avanti, con temporali a tratti intensi che risaliranno dalla Toscana sul nostro Appennino, con precipitazioni che successivamente interesseranno le zone di pianura estendendosi gradualmente verso Est. Saranno quindi interessate maggiormente le province di Parma, Reggio Emilia e Modena entro la prima serata.

Probabile estensione delle piogge fin su Bolognese e Ferrarese, seppur con carattere più sporadico rispetto le altre zone. Meno coinvolta la Romagna, che vedrà rovesci limitatamente ai settori appenninici, mentre tra pianura e costa le precipitazioni assumeranno carattere di piovasco isolato o breve rovescio. Esse risulteranno più probabili nelle ore pomeridiane e serali.

Criticità possibili

Possibili criticità di tipo idrogeologico dovute ai temporali sui settori appenninici, che potranno favorire accumuli puntuali elevati. Non esclusi valori superiori ai 50 mm in alcune zone. Ventilazione in netto rinforzo (clicca qui per leggere l’approfondimento) dai quadranti meridionali. Possibili raffiche sui 75-80 Km/h in Appennino, a tratti superiori alle quote più alte.

Si ricorda la presenza di un’allerta di Protezione Civile per temporali e vento.

A cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Gallery