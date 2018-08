Tempo e temperature: le previsioni meteo di inizio settimana

Come sarà il tempo in questo inizio settimana? Ce lo anticipa Arpae, che prospetta un tempo generalmente sereno. Ecco nel dettaglio:

Lunedì 20 agosto

Al mattino in pianura cielo velato per nubi alte, sui rilievi sereno; nel pomeriggio cielo velato per nubi alte; dalla sera in pianura cielo velato per nubi alte, sui rilievi sereno. Temperature minime del mattino comprese tra 19 °C sui rilievi e 22 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 28 °C sui rilievi e 34 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 31 (pianura) e 42 km/h (rilievi).

Martedì 21 agosto

Sereno tutta la giornata. Temperature minime del mattino comprese tra 20 °C sui rilievi e 22 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 29 °C sui rilievi e 34 °C in pianura. Velocità massima del vento compresa tra 28 (rilievi) e 35 km/h (pianura).