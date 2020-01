Meteo Bologna e provincia: le previsioni della settimana del 20-26 gennaio

Ecco la tendenza settimanale per Bologna e provincia. Dopo il veloce passaggio perturbato del fine settimana, la giornata di Lunedì 20 Gennaio darà inizio a un nuovo periodo caratterizzato da condizioni stabili e prevalentemente soleggiate che durerà almeno fino a Venerdì 24 Gennaio.

Difatti tra Sabato 25 e Domenica 26 Gennaio è attesa maggior nuvolosità associata al transito di un passaggio perturbato i cui effetti saranno determinati nei prossimi aggiornamenti. Si tratterà comunque di un transito veloce e probabilmente senza precipitazioni particolarmente consistenti.

Da segnalare il possibile ritorno delle nebbie tra Giovedì 23 e Venerdì 24 Gennaio nelle aree di bassa pianura nottetempo e in prima mattinata. Temperature in deciso calo tra Martedì 21 e Mercoledì 22 nei valori minimi, in aumento nei massimi che si riporteranno da Mercoledì su valori superiori alla media del periodo.

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com