Meteo, previsioni del tempo della settimana: più stabilità, ma possibili i temporali

Come sarà il tempo questa settimana? A raccontarcelo il Centro Meteo Emilia-Romagna, che fa le previsioni meteo dal 29 luglio al 4 agosto 2019 a Bologna e provincia. Dopo il fine settimana perturbato, ritorno a condizioni stabili a partire dalla giornata di lunedì 29 luglio. Il mese si concluderà all’insegna di cieli poco nuvolosi, seppur con qualche addensamento pomeridiano ad arrecare locali precipitazioni sui rilievi.

Rimane da valutare una possibile instabilità tra giovedì 1 e venerdì 2, che potrebbe dar luogo a locali rovesci e temporali anche in pianura. Temperature in ripresa, su valori prossimi alla media del periodo e non superiori nei massimi a +32°C.

