Meteo Bologna e provincia: le previsioni del fine settimana

Il fine settimana vedrà condizioni meteo invariate rispetto al copione meteorologico di questi ultimi giorni: se per Venerdì 10 è prevista una parziale dissoluzione delle nebbie già da metà mattinata, con prevalenza di cielo sereno, nelle giornate di Sabato 11 e Domenica 12 il consolidamento dell’Anticiclone determinerà la persistenza delle nebbie sulla pianura bolognese.

Sole e cielo sereno in Appennino e fin sui colli. Le temperature minime saranno comprese fra -3° e +1° in pianura e fra +1° e +5° in collina, le massime comprese fra i +4°/+6° della bassa pianura e i +8°/+10° di alta pianura e collina.

Ventilazione debole dai quadranti occidentali.

A cura di www.centrometeoemiliaromagna.com